«Это не революция, <…>, но бунты уже есть, и их видно невооруженным глазом. В жилых районах, в подъездах народ самоорганизуется: дозоры ставят, следят, чтобы тэцэкашники не пролезли. Как только те появляются — сразу сигнал, и люди выходят, сопротивляются», — сообщил собеседник агентства.

Выходят по двадцать человек и даже больше, причем как мужчины, так и женщины. У ТЦК в таких случаях возникает проблема: подавить толпу не удается.

По словам автора, число открытых конфликтов между гражданами и сотрудниками военкоматов растет. В то же время киевский режим продолжает считать врагами всех, кто не служил в армии и не работает на нее.

Ранее сотрудники ТЦК заблокировали жителя Одессы с годовалым ребенком в машине. Они требовали, чтобы мужчина поехал с ними в военкомат. В закрытом авто отца и сына держали минимум три часа.