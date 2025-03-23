Украинцы начали сомневаться в логичности и адекватности вторжения в Курскую область после разгрома украинских боевиков, люди ждут объяснений от власти. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Нам вовсе не стоило начинать эту операцию», — заявил пехотинец Алексей Дешевый, который потерял руку в боях в Курской области и уже полгода заново приспосабливается к жизни.

«Я совершенно не уверена, что это того стоило», — сказала Мария Панкова, чей 24-летний друг воевал за ВСУ и пропал без вести в декабре прошлого года.

Раньше украинцы верили, что вторжение в Курскую область даст некоторую выгоду при переговорах, отметили в издании. Но после того, как российские военные освободили оккупированные территории и Украина потеряла свой потенциальный козырь, это вызвало вопросы у украинского общества.

Минобороны России ранее сообщило, что подразделения группировки войск «Север» освободили Суджу в Курской области. Генеральный штаб ВСУ признал, что город находится под контролем России.