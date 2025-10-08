Украинцы начали готовить еду на кострах

На Украине начали готовить на кострах из-за частых отключений электричества

Жители города Шостка в Сумской области из-за отключений электричества вынуждены идти в лес, чтобы приготовить еду на костре. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Это произошло на фоне непрекращающихся проблем с электричеством и газоснабжением. Сроки завершения ремонтных работ городские власти не назвали.

В первых числах октября масштабное отключение электроэнергии наблюдалось в северных районах Сумской области. Там зафиксировали серьезные повреждения критической инфраструктуры.

Ранее российские военнослужащие нанесли за сутки массированные удары по нескольким областям Украины. В Киевской области по одному объекту отработали не менее 13 беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотники ВС России заметили в Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областях, а также на севере Одессы.