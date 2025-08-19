Украинцы начали активно сотрудничать с пророссийским движением и присоединяться к антифашистскому подполью, оказывая сопротивление киевскому режиму. Об это РИА «Новости» сообщили подпольщики.

«В последние месяцы, на фоне успехов российских войск на различных направлениях, изменений в международной политике и внутренней нестабильности на Украине, к подполью присоединяются все больше желающих», — заявил представитель антифашистского сопротивления.

С подпольщиками сотрудничают не только простые граждане, но и представители местной власти, военнослужащие и офицеры украинской армии и даже сотрудники ТЦК. Это позволяет подполью собирать большой объем информации, а также помогает решать более сложные задачи, в том числе совместно с российскими военными.

Накануне подпольщики сообщили, что ВС России дронами разнесли нефтебазу азербайджанской SOCAR под Одессой. Это назвали классической схемой, когда разведку проводят днем, а громят объекты вечером и ночью.