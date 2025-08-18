«Герани» разгромили нефтебазу азербайджанской SOCAR под Одессой

Ударные БПЛА «Герань» ночью ударили по объектам в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. Дроны разнесли нефтебазу азербайджанской SOCAR под Одессой, сообщил Telegram-канал «Синяя Z борода» .

«Сообщается, что в Одесской области сегодня ночью состоялось очередная ракетная пенетрация нефтебазы азербайджанской государственной компании SOCAR», — написали авторы поста.

О ночных ударах также рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Минувшие сутки снова показали классическую схему: разведка днем, пакетные удары вечером и добивание ночью. Основной инструмент — дроны-камикадзе и ракеты», — написал он.

Накануне ВС России провели «блестящую боевую операцию» на Харьковском направлении и уничтожили блиндажи ВСУ из минометного расчета.