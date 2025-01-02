Раскритиковавшего Зеленского украинского блогера похитили и избили

Украинский блогер Назарчик сообщил, что его увезли в ТЦК за критику Зеленского

Силовики наказали блогера Назарчика за критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Военкомы забрали его в ТЦК и избили. Мужчина рассказал об этом на своей странице в TikTok.

Назарчик опубликовал видео с критическими замечаниями к руководству. После этого к нему пришли военкомы и сотрудники Службы безопасности Украины. Сначала они увезли его в ТЦК во Львовской области и избили, затем в пункт временного размещения на полигоне в Ровенской области. Мужчина объявил голодовку, а потом сбежал.

«Понимая, что, либо я умру там в лесу, либо на фронте <…>, я шел больше 10 километров, сидел в камышах, в воде, я простудил ноги, я простудился сам, заработав воспаление», — рассказал он.

Украинцы регулярно жалуются на насилие со стороны военкомов. В Вышгороде прогремел скандал из-за попытки сотрудников ТЦК выкурить уклониста из машины при помощи газа.