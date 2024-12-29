Сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали жителя одного из сел Одесской области примерно за 30 секунд. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как молодой человек идет по улице, проходя мимо частных домов. Внезапно к нему подъехал автомобиль, из которого вышли сотрудник ТЦК и полицейский. Они посадили молодого человека в машину и уехали.

«Вся операция заняла меньше 30 секунд», — отметили журналисты.

Пока ничего не известно о дальнейшей судьбе мобилизованного жителя Одесской области.

Ранее стало известно, что сотрудники украинских военкоматов избивают мобилизованных украинцев и, возможно, убивают. Представитель подполья Дозор сообщил, что население активно отстаивает свою безопасность и права тех, кого хватают на улицах.

Чтобы избежать мобилизации, украинские мужчины, у которых уже есть двое детей, начали искать одиноких беременных женщин. Они предлагают будущим матерям до двух тысяч долларов за то, чтобы их имена внесли в свидетельство о рождении ребенка.