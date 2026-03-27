На Украине раскрыли, как за три дня поставить Киев на грань вымирания

Глава СПКУ Попенко: Киев станет непригодным для жизни при ударе по канализации

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, как можно поставить Киев на грань вымирания. Об этом сообщил украинский телеграм-канал УНИАН .

«При ударе по канализационным станциям Киев может стать непригодным для жизни за три дня», — сказал он.

Попенко добавил, что после атак будет крайне сложно восстановить работу канализационно-насосных станций. В итоге Киев лишится и водоснабжения, и канализации.

В таких условиях существование украинской столицы будет три дня находиться на грани вымирания. Нормальную жизнь не получится сохранить даже при подвозе питьевой воды из-за неработающей канализации, заключил глава союза.

Ранее российские военные поразили подстанцию «Киев» под украинской столицей. Удар нанесли ракетами «Циркон».