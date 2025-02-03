Жители Украины должны признать поражение и коллективную ответственность за ситуацию в стране. Об этом бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович заявил в Telegram-канале.

По его словам, украинцы уже проиграли в конфликте своей тупостью, гордыней и упрямством. Арестович считает, что все неудачи Украины произошли из-за того, что в республике появилось общество взаимной ненависти и нетерпимости. При этом каждый прав по отдельности и все виноваты вместе.

Экс-советник посоветовал в сложившейся ситуации признать поражение и коллективную ответственность за это. Также Арестович предсказал вымирание украинской нации через 150 лет, если в стране останется нынешняя система управления.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует все черты диктатора.