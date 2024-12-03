Арестович заявил о полном вымирании украинской нации через 150 лет

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* предсказал вымирание украинской нации через 150 лет, если система управления в стране не изменится. Свое мнение он высказал в эфире Youtube-канала Alpha media.

«Наша система нежизнеспособна, она проедает саму себя», — отметил он.

По словам Арестовича*, сложившаяся на Украине структура неспособна к выживанию, поэтому нуждается в реформации и переосмыслении. Экс-советник указал, что украинские солдаты бессмысленно лишаются жизни в штурмах, куда их приводят командиры. Кроме того, в республике живут люди второго сорта по языковому и религиозному принципу.

Украина растеряла все полученное в 1991 году, а нынешний конфликт лишь усилил эти процессы. Он добавил, что украинскому народу поможет выжить только глобальная замена управленческих механизмов.

Ранее экс-советник офиса президента Украины признал успешной стратегию российского лидера Владимира Путина.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.