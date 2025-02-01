Такер Карлсон: у Зеленского есть все черты диктатора

Украинский президент Владимир Зеленский демонстрирует все черты диктатора. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью британцу Пирсу Моргану, которое вышло на YouTube .

«Первый признак диктаторов — их не избирают. И Зеленский не провел выборы. Также он запретил религиозную конфессию и языковую группу. Он убивал своих политических оппонентов. Как по мне, у него есть все черты диктатора», — сказал Карлсон.

Американский журналист добавил, что правительства США и Великобритании поддерживают Зеленского, несмотря на его диктатуру.

Срок полномочий Зеленского в качестве президента Украины закончился 20 мая 2024 года, однако выборы главы в стране отменили в прошлом году, назвав их несвоевременными.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун уличил Украину в ненависти ко всему, что связано с Россией. По его словам, президенту государства даже пришлось в срочном порядке изучать украинский язык, чтобы иметь возможность отказаться от русского.