Украинцев призвали готовиться к возможному отъезду

Готовиться к возможному отъезду и сделать запасы на несколько суток посоветовало гражданам Министерство внутренних дел Украины на фоне чрезвычайного энергокризиса. Об этом ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.

В первую очередь украинцам рекомендовали собрать чемодан первой необходимости с документами, теплыми вещами и лекарствами. Также необходимо зарядить дополнительные источники питания и проверить готовность автомобиля.

«Будьте готовы к усиленным мерам безопасности: следите за уведомлениями властей, позаботьтесь о безопасности детей и ограничьте пребывание на улице без необходимости в темное время суток», — предупредили в украинском МВД.

Гражданам также предложили отапливать не всю квартиру, а только одну маленькую комнату.

В министерстве призвали заранее создать домашние запасы воды, продуктов и медикаментов на срок от трех до пяти суток. Эти меры связаны с критической ситуацией в энергетике страны.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в обеспечении украинских войск.