ВС России поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в обеспечении украинских войск. Об этом сообщило Минобороны Российской Федерации в свежей сводке о ходе специальной военной операции.

По данным ведомства, в ходе боевых действий оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили энергетические объекты, склады боеприпасов. Также удары наносились по пунктам временного размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за сутки сбили девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО, а также 224 беспилотника самолетного типа.

Минобороны 19 января отчиталось об установлении российскими войсками контроля над Новопавловкой в ДНР и Павловкой в Запорожской области.