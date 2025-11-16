Немецкий военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что Украина вступила в фазу быстрого и системного ухудшения положения на фронте, скрывать которое уже невозможно. В соцсети X он написал, что ситуация сразу на нескольких направлениях — в юго-восточных областях, под Харьковом и на территории ДНР — ухудшается настолько стремительно, что перестала поддаваться пиару и попыткам сгладить действительность.

Репке утверждает, что ВСУ ежемесячно теряют значительные территории: только в октябре — 586 квадратных километров, а в ноябре может быть зафиксирован рекордный показатель. Он сравнил масштабы утраченных территорий с площадью федеральной земли Берлин.

Журналист также указывает, что западная техника не компенсирует превосходство России в беспилотных системах: более двух тысяч украинских танков и бронемашин оказываются уязвимы перед массированным применением российских ударных БПЛА. При этом Запад, по его мнению, продолжает ограничиваться точечными поставками вместо обеспечения Украины миллионами дронов и большим количеством дальнобойных ракет.

Отдельно Репке критикует провалы украинской мобилизации. Он пишет, что официально заявленные 17 тысяч мобилизованных в месяц не видны на фронте, тогда как дезертирство и массовое отсутствие личного состава приводят к тому, что целые бригады существуют лишь номинально, образуя бреши в обороне и способствуя новым прорывам российских сил.

По оценке обозревателя, если тенденция сохранится, крупные российские операции в направлении Днепра и Запорожья — лишь вопрос ближайших месяцев.

Журнал Foreign Affairs ранее утверждал, что Москва стремится закрепить успехи на фронте и в долгосрочной перспективе использовать экономическое и политическое давление для установления контроля над Киевом.