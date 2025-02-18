Украинским мужчинам за границей начали выдавать паспорта

Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency
Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцам от 18 до 60 лет, находящимся за границей, начали выдавать паспорта в консульских учреждениях. Об этом заявила в соцсетях замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

Пока документы получают только те, кто подал на них заявки до 24 апреля прошлого года.

По данным украинского издания «Страна.ua», при этом в консульствах все равно требуют от мужчин предоставлять военно-учетные документы и данные из приложения «Резерв+», предназначенного для военнообязанных.

Ранее то же издание сообщило, что в старших классах украинских школ почти не осталось мальчиков, потому что они бегут за границу, опасаясь мобилизации. Родители спешат вывезти детей из страны до того, как тем исполнится 18 лет.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте