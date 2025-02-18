Украинским мужчинам за границей начали выдавать паспорта

Украинцам от 18 до 60 лет, находящимся за границей, начали выдавать паспорта в консульских учреждениях. Об этом заявила в соцсетях замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

Пока документы получают только те, кто подал на них заявки до 24 апреля прошлого года.

По данным украинского издания «Страна.ua», при этом в консульствах все равно требуют от мужчин предоставлять военно-учетные документы и данные из приложения «Резерв+», предназначенного для военнообязанных.

Ранее то же издание сообщило, что в старших классах украинских школ почти не осталось мальчиков, потому что они бегут за границу, опасаясь мобилизации. Родители спешат вывезти детей из страны до того, как тем исполнится 18 лет.