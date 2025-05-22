Украинским беженцам в Британии посоветовали сдать экзамен по русскому
Telegraph: в Британии украинских школьников призвали сдать экзамен по русскому
Для того, чтобы повысить шансы на поступление в колледж, подросткам украинского происхождения в Великобритании предложили сдать экзамен по русскому языку. Об этом сообщила газета The Telegraph.
Украинские дети, проживающие в Великобритании, пожаловались, что их «заставляют» выбрать русский язык в качестве дополнительного предмета при сдаче выпускного экзамена General Certificate of Secondary Education (GCSE), чтобы улучшить успеваемость.
По мнению администраций частных школ, в которых они обучаются, это позволит набрать больше баллов и повысить шансы на поступление в колледж.
Власти Украины на протяжении многих лет занимались дискриминацией русского языка, признала ООН. Киевский режим не только запретил образование на нем, но и мирные собрания этнических русских.