Для того, чтобы повысить шансы на поступление в колледж, подросткам украинского происхождения в Великобритании предложили сдать экзамен по русскому языку. Об этом сообщила газета The Telegraph .

Украинские дети, проживающие в Великобритании, пожаловались, что их «заставляют» выбрать русский язык в качестве дополнительного предмета при сдаче выпускного экзамена General Certificate of Secondary Education (GCSE), чтобы улучшить успеваемость.

По мнению администраций частных школ, в которых они обучаются, это позволит набрать больше баллов и повысить шансы на поступление в колледж.

Власти Украины на протяжении многих лет занимались дискриминацией русского языка, признала ООН. Киевский режим не только запретил образование на нем, но и мирные собрания этнических русских.