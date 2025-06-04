Украинский суд заочно приговорил журналиста Шария к 15 годам тюрьмы

Известный своей критикой украинских властей покинувший страну журналист и блогер Анатолий Шарий заочно получил 15 лет заключения с конфискацией имущества. Как сообщило украинское издание «Общественное» , такое решение вынес Винницкий городской суд.

С иском обратилась Служба безопасности Украины. Ведомство обвинило Шария в информационных диверсиях и распространении постановочных видео с допросами украинских пленных.

Куратором Шария украинские силовики назвали бывшего руководителя Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова, который давно живет в России.

Фигурантам предъявили обвинение в государственной измене. Суд согласился со всеми доводами и назначил Шарию и Шевцову наказание в 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Журналист в Telegram-канале сообщил, что с ним на связь вышел помощник вынесшего приговор судьи. Собеседник пояснил, что решение политически-мотивированное и его вынесли под давлением и угрозами со стороны Офиса президента Украины. Помощник судьи предложил Шарию подать апелляцию, которая без проблем отменит неправосудное решение.

«Если вы боитесь потерять мантию настолько, что готовы осудить человека на 15 лет, так значит ответственность такая же офиса президента, как и ваша», — ответил журналист.

Он добавил, что в будущем судье придется разделить ответственность с теми, кто на него оказал давление.

Блогер и журналист Анатолий Шарий в конце мая объявил, что установленные в Киеве установки системы противовоздушной обороны перестали нормально работать во время ночных налетов беспилотников. Он пояснил, что до украинской столицы долетают десятки дронов, которые не встречают даже попыток сопротивления.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.