Украинский сервис такси Bolt потерял половину водителей из-за мобилизации
На Украине мобилизовали половину водителей такси из автопарков, сотрудничающих с крупнейшим в стране сервисом Bolt. Об этом местному изданию «Экономическая правда» рассказал руководитель одного из подразделений компании Сергей Павлик.
«Автопарк находит водителя, который работает две-три недели, и после этого выходит из автопарка, потому что его мобилизовали», — сказал он.
По словам Павлика, только за 2024 года под мобилизацию попали порядка 50% водителей автопарков компании.
В издании уточнили, что на Украине примерно 100 тысяч водителей активно используют данный сервис как основное место работы.
Украинские власти продлили военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила начать мобилизовывать женщин, чтобы они могли замещать должности отправляемых на фронт мужчин в тылу.