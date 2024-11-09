Украинский сервис такси Bolt потерял половину водителей из-за мобилизации

На Украине мобилизовали половину водителей такси из автопарков, сотрудничающих с крупнейшим в стране сервисом Bolt. Об этом местному изданию «Экономическая правда» рассказал руководитель одного из подразделений компании Сергей Павлик.

«Автопарк находит водителя, который работает две-три недели, и после этого выходит из автопарка, потому что его мобилизовали», — сказал он.

По словам Павлика, только за 2024 года под мобилизацию попали порядка 50% водителей автопарков компании.

В издании уточнили, что на Украине примерно 100 тысяч водителей активно используют данный сервис как основное место работы.

Украинские власти продлили военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила начать мобилизовывать женщин, чтобы они могли замещать должности отправляемых на фронт мужчин в тылу.