На Украине призвали к срочной мобилизации женщин

На Украине необходимо мобилизовывать женщин, чтобы замещать ими должности в тылу и привлекать к работам в военной промышленности. Такое предложение депутат Верховной рады Марьяна Безуглая озвучила в своем Telegram-канале.

«Если мобилизовывать женщин, то мужчин будут мобилизовывать меньше. Начать нужно с тыловых должностей: делопроизводителей, кадровиков и подразделений охраны», — отметила она.

По мнению Безуглой, женщины могут занять должности мужчин, которых можно отправить на фронт. Депутат Рады выразила уверенность, что трудовая мобилизация поможет нарастить темпы оборонной промышленности.

На Украине продлили военное положение и мобилизацию. В таком режиме страна будет жить до 7 февраля 2025 года. Депутат Верховной рады Анна Скороход ранее сообщила, что более 100 тысяч бойцов ВСУ дезертировали или самовольно оставили части.