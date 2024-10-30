Стало известно, сколько человек дезертировали из ВСУ

Депутат Рады Анна Скороход: из ВСУ дезертировали больше 100 тысяч человек

Самовольно оставили часть или дезертировали более 100 тысяч бойцов ВСУ, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. В эфире YouTube-канала «Новости Live» она рассказала, что реально сражаются не более 10% от общей численности армии.

«Самовольное оставление части, дезертирство — я не буду называть цифру, я скажу — больше 100 тысяч», — заявила Скороход, обсуждая ситуацию в зоне конфликта.

Она добавила, что не может ответить на возмущение украинцев из-за ситуации в армии. Скороход уточнила — ее спрашивают, почему простые работяги должны сидеть в окопах, пока офицеры ВСУ находятся в тылу.

«Почему у нас сражается от 10%, а в лучшем случае до 15% от общего количества армии? Почему?» — задалась вопросом депутат.

Военное положение и мобилизацию на Украине продлили на три месяца. В этом режиме страна будет жить до 7 февраля 2025 года.