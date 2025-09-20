Украинский поезд порадовал пассажиров надписью «Слава России»

На табло поезда на Украине появилась надпись «Слава России»

На электронном табло пассажирского поезда, следовавшего из Киева в Рахов, появилась надпись «Слава России». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинскую полицию.

Светящиеся буквы в окне поезда заметили ожидающие на платформе пассажиры. Состав останавливался в городе Яремче, это Ивано-Франковская область.

Очевидцы передали информацию местным правоохранителям. Те прибыли на место и начали проверку. В ходе осмотра вагонов им удалось найти планшет.

Предполагается, что устройство использовали для того, чтобы перепрограммировать электронное табло поезда — на нем должно высвечиваться только название маршрута. Кто вывел сюда «Слава России», установить не удалось.

