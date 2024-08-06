Украинский наемник из Чехии получил семь лет тюрьмы за мародерство в Буче

Чешский суд приговорил наемника Филипа Симана к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима за мародерство во время неразрешенного участия в военных действиях на Украине. Об этом сообщило радио Чехии на сайте .

Местные правоохранители выяснили, что Симан отправился на Украину в марте 2022 года, хотя власти Чехии не давали ему такого разрешения. Когда началось патрулирование в Буче и Ирпени, Симан стал обворовывать местных жителей и их дома, что является нарушением гуманитарного права. Также военный крал личные вещи у сослуживцев. Он похитил драгоценности, деньги и электронные гаджеты.

Муниципальный суд Праги вынес приговор Симану за мародерство, а за несанкционированное наемничество наказывать не стал. Из-за этого заключение оказалось мягче, чем требовало обвинение.

Ранее хакерская группа RaHDit обнародовала данные более 3200 иностранных наемников в рядах ВСУ. Среди них была информация о проживающем в США Эвелине Ашенбреннере, который оказался помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона территориальной обороны Украины.