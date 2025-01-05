Украинские боевики часто дезертируют, так как понимают, что не могут противостоять ВС России. Об этом в эфире YouTube-канала Danny Haiphong заявил полковник Вооруженных сил США Лоуренс Уилкерсон.

Он назвал темпы наступления российских войск в зоне СВО убийственными.

«Они (ВС России — прим. ред.) просто разрывают их на части со всех сторон и с помощью любых вооружений, которые вы можете себе представить», — подчеркнул военный.

По его словам, многие солдаты ВСУ предпочитают сдаться в плен. Они знают, что в этом случае им ничего не будет угрожать, уточнил Уилкерсон.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что ВС России освободят Луганскую Народную Республику в 2025 году. Он обратил внимание на сложный рельеф местности, из-за которого военные пока не смогли подойти к населенному пункту Петровское. По его мнению, войска уже приступили к освобождению Новоегоровки, Новолюбовки и Белогоровки.