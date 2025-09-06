Украинский колледж отказался выдать аттестат переехавшему в Россию блогеру

Украинский колледж отказался выдать аттестат блогеру Артуру Бабичу, который с 2018 года живет в России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным канала, Бабич окончил школу и поступил в торгово-экономический колледж Кривого Рога, однако обучение не завершил, так как уехал в Россию, где начал заниматься блогингом. В конце 2024 года он подал документы на получение российского паспорта и планировал поступать в РТУ МИРЭА.

Блогер пытался получить аттестат через знакомых, однако им отказали. Как утверждает Mash, в учебном заведении его документы обещали сжечь. В результате поступление в вуз в этом году для него оказалось невозможным.

В июне сообщалось, что певица Ани Лорак украинского происхождения получила гражданство России.