Мир 01 мая 2024, 23:04 Только три школы на Украине сохранили изучение русского языка Омбудсмен Креминь: на Украине лишь в трех школах изучают русский язык Pxhere

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Лишь три школы на Украине еще преподают русский язык, его изучают 768 детей. Об этом говорится в отчете украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя в социальной сети Facebook*.

В 2022 году количество школьников, изучавших русский язык в украинских общеобразовательных учреждениях, сократилось более чем в 100 раз — с 454,8 тысячи до четырех тысяч.

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После государственного переворота в 2014 году власти Украины стали бороться не только с историей Советского Союза, но и со всем, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает, что население должно использовать украинский язык во всех сферах жизни.

В марте 2024 года Креминь призвал переименовать детские сады с русскими названиями. Омбудсмен привел в пример названия «Солнышко», «Одуванчик», «Тополек» и другие.

Ранее стало известно, что с 2026 года русский язык нельзя будет выбрать в школах Латвии в качестве второго иностранного, сообщал RT.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.