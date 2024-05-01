Только три школы на Украине сохранили изучение русского языка | 360°

01 мая 2024, 23:04
Только три школы на Украине сохранили изучение русского языка
Омбудсмен Креминь: на Украине лишь в трех школах изучают русский язык
Лишь три школы на Украине еще преподают русский язык, его изучают 768 детей. Об этом говорится в отчете украинского языкового омбудсмена Тараса Креминя в социальной сети Facebook*.
В 2022 году количество школьников, изучавших русский язык в украинских общеобразовательных учреждениях, сократилось более чем в 100 раз — с 454,8 тысячи до четырех тысяч.
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После государственного переворота в 2014 году власти Украины стали бороться не только с историей Советского Союза, но и со всем, что связано с Россией. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает, что население должно использовать украинский язык во всех сферах жизни.
В марте 2024 года Креминь призвал переименовать детские сады с русскими названиями. Омбудсмен привел в пример названия «Солнышко», «Одуванчик», «Тополек» и другие.
Ранее стало известно, что с 2026 года русский язык нельзя будет выбрать в школах Латвии в качестве второго иностранного, сообщал RT.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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