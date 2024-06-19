Воспитанников детсадов Украины лишили русского языка

Верховная рада Украины приняла закон, ограничивающий русский язык для воспитанников детских садов. При этом документ разрешил воспитателям говорить на языках коренных народов страны или национальных меньшинств. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Максим Бужанский.

Парламентарий раскритиковал законопроект, назвав его «деревенским расизмом».

«Налоги можешь платить на любом языке. Защищать родину — на любом. И в детском садике малыш тоже может учиться на любом. Кроме русского», — написал он.

Один из авторов законопроекта — председатель подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Рады Владимир Воронов — назвал инициативу основанной на отечественном и мировом опыте воспитания.

«Каждый ребенок должен иметь возможность получать качественное современное дошкольное образование с учетом его индивидуальных особенностей, потребностей, интересов и способностей», — привело заявление депутата украинское издание «Страна.ua».

РИА «Новости» со ссылкой на исследование украинской общественной организации «Спильномова» сообщило, что только 15% детей в детских садах Киева используют украинский язык, 20% его не понимают, а остальные общаются по-русски. Какие меры станут использовать для исправления этой ситуации — неизвестно.

Ограничения на русский язык коснулось и среднего образования Украины. Языковой омбудсмен Тарас Креминь в начале мая заявил, что в стране осталось только три школы, где сохранили изучение русского языка.