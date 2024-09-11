Украинский вратарь переплыл реку, чтобы сбежать в Белоруссию
Футболист Шелихов переплыл реку, чтобы сбежать с Украины
Бывший игрок сборной Украины по футболу Денис Шелихов сбежал в Белоруссию. Спортсмен подписал контракт с клубом «Славия-Мозырь», сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, минувшим летом у 35-летнего вратаря истек контракт с командой «Виктория» из Сум. Чтобы избежать мобилизации в ряды ВСУ, он стал продумывать план побега из страны. В частности, Шелихов пошел учиться плаванию в ластах.
Набравшись опыта, украинец переплыл реку Тису и оказался в Румынии. Оттуда он приехал в Белоруссию, спокойно подписав контракт с местной командой.
За годы спортивной карьеры Денис Шелихов играл за украинские клубы «Днепр» и «Волынь». На его счету один матч за молодежную сборную страны.
Ранее несколько уклонистов пытались сбежать в Румынию. Они напали на украинских пограничников и отобрали у них оружие. Румынские силовики быстро нашли нелегалов и отправили на родину.