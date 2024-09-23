Экс-капитан сборной Украины Тимощук продал футболку ради помощи Курской области

Легендарный украинский футболист Анатолий Тимощук, работающий в тренерском штабе петербургского ФК «Зенит», поучаствовал в благотворительном аукционе. Его футболку продали за 700 тысяч рублей, сообщил RT .

«Вещь принадлежала Анатолию Тимощуку, на ней его автограф. Ее выпустили к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда», — уточнил канал.

Вырученные за нее деньги направят на помощь беженцам из Курской области. Россияне уже поддержали Тимощука, поблагодарив за поддержку курян.

При этом поступок титулованного украинского футболиста вызвал волну ненависти среди его соотечественников. С 2022 года он находится под санкциями Украины и лишен всех регалий.

К «Зениту» он присоединился в 2007 году. Уже в составе российской команды он стал чемпионом России, выиграл Суперкубок страны, Кубок и Суперкубок УЕФА, а с 2016 года перешел на работу в тренерский штаб «Зенита».

Ранее учительница музыки из Суджи рассказала, как со своей командой эвакуировала более тысячи беженцев из курского приграничья.