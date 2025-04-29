Украинский экипаж F-16 сбил свой же истребитель Су-27 под Черкассами

Украинский экипаж F-16 накануне сбил свой же истребитель Су-27 в Черкасской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По неуточненной информации, пилот принял его за российскую «Герань». Летчик Су-27 успел катапультироваться.

Еще в прошлом году командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что украинские летчики не пригодны для сложных задач на F-16. Союзники не могут быстро обучить их идеальному управлению самолетами. Военные будут использовать западные истребители только для противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа прекратит поддержку F-16 на Украине. По мнению Forbes, это негативно отразится на возможностях ВСУ. Украинские войска не смогут противостоять более мощным военным российским силам. В итоге армия Украины будет пользоваться истребителями Mirage-2000, переданными Францией.