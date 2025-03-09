США прекратят поддержку F-16 на Украине

Администрация американского лидера Дональда Трампа решила прекратить поставки важных компонентов для радарных систем помех истребителей F-16. Об этом сообщил Forbes .

«Администрация президента США Дональда Трампа прекратила американскую помощь Украине, включая жизненно важную поддержку для радарных глушителей F-16», — написали авторы материала.

По их мнению, такое решение создает угрозу для возможностей Воздушных сил Украины противостоять более мощным военным российским силам.

США не могут «отключить» уже поставленные истребители, но они остановили поставки запчастей, программного обеспечения и боеприпасов для систем радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131. Это значительно снижает боевые возможности воздушных судов.

Несмотря на принимаемые США решения, Украина продолжает получать поддержку со стороны Европы. ВСУ стали использовать во время боевых действий истребители Mirage-2000, переданные Францией.