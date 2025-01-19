Украинский депутат помогал уклонистам сбежать за границу

Депутата Рады обвинили в незаконной переправке людей с Украины за границу

Фото: РИА «Новости»

Депутат Верховной рады помогал в незаконной переправке 23 человек за границу, выдавая их за своих водителей. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Следователи установили, что в 2022–2023 годах нардеп направлял в госпогранслужбу письма с просьбой о разрешении выезда за пределы Украины 23 гражданам. Мужчин оформляли как сопровождающих депутата в качестве водителей.

Выяснилось, что некоторые украинцы возвращались в страну самостоятельно, а трое человек навсегда покинули Украину.

Полицейские провели по месту жительства подозреваемого обыски. Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое передадут в суд.

Госпогранслужба Украины ранее сообщила, что в 2024 году в выезде отказали 55 тысячам гражданам страны. Чаще всего из республики не выпускали военнообязанных мужчин. Пограничники также поймали гражданина Словакии, который незаконно перевозил украинцев призывного возраста через границу.

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