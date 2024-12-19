Десятки тысяч украинцев призывного возраста не смогли покинуть страну

С начала этого года 55 тысячам украинцев отказали в выезде. Об этом заявил официальный представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщило издание «Страна.ua».

По его словам, в пересечении границы чаще всего отказывали военнообязанным мужчинам. Всего выехали с территории страны 3,2 миллиона человек.

Ранее Госпогранслужба Украины задержала уклонистов, пытавшихся втайне от пограничников сбежать в Белоруссию. Чтобы пересечь границу, мужчины решились пройти через минное поле.

В августе пограничникам удалось поймать гражданина Словакии, который незаконно перевозил украинцев призывного возраста через границу. Словак не имел при себе документов. Он пытался убедить правоохранителей, что ходил в лес за грибами. В ходе проверки выяснили, что в конце 2022 года иностранца тоже задерживали. Он нелегально переправил в Словакию двух украинцев. В итоге мужчину посадили на пять лет.