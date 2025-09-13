Украинский депутат испугался удара по Верховной раде
Депутат Костенко назвал атаку ВС России на Раду вопросом времени
Принудительная мобилизация на Украине сорвется, если российские войска атакуют здание Верховной рады. Депутат Роман Костенко заявил, что этот удар неизбежен, сообщило издание «Страна.ua».
«Будьте готовы. И Верховная рада, кто бы что ни сказал, просто уже сидит под куполом. <…> Я уверен, что у них это в планах есть. И вопрос времени, когда они это сделают, мы должны быть готовы», — сказал он.
Нардеп призвал продумать запасные варианты. По его прогнозу, если ракета упадет на улице Грушевского во время заседания, парламент больше не сможет функционировать из-за отсутствия кворума. Это чревато невозможностью принять законы о продлении военного положения и мобилизации. Костенко предупредил, что без законодательного органа Украина как государство станет недееспособной.
В январе дроны-камикадзе прилетели в правительственный квартал Киева. Они едва не попали в офис президента Украины Владимира Зеленского.