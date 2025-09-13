Украинский депутат испугался удара по Верховной раде

«Будьте готовы. И Верховная рада, кто бы что ни сказал, просто уже сидит под куполом. <…> Я уверен, что у них это в планах есть. И вопрос времени, когда они это сделают, мы должны быть готовы», — сказал он.

Нардеп призвал продумать запасные варианты. По его прогнозу, если ракета упадет на улице Грушевского во время заседания, парламент больше не сможет функционировать из-за отсутствия кворума. Это чревато невозможностью принять законы о продлении военного положения и мобилизации. Костенко предупредил, что без законодательного органа Украина как государство станет недееспособной.

В январе дроны-камикадзе прилетели в правительственный квартал Киева. Они едва не попали в офис президента Украины Владимира Зеленского.