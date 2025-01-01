Депутат Безуглая: в Киеве дроны обошли ПВО и почти попали в офис Зеленского

Российские беспилотники обошли систему ПВО в Киеве и почти попали в офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в Telegram-канале.

По ее мнению, атака произошла из-за того, что украинских военных перенаправили из огневых групп в пехоту.

«Это следствие системных, застарелых проблем с военным управлением в ВСУ. Количество групп уменьшили, а эшелонированную систему ПВО в Киеве до сих пор не построили», — отметила Безуглая.

Депутат заявила, что системы противовоздушной обороны Patriot могут «ставить в противоположную сторону» и не перемещать.

Утром 1 января беспилотник «Герань-2» нанес удар по правительственному кварталу в Печерском районе Киева. Других подробностей атаки не приводилось.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что солдаты ВСУ практически все уже разбежались, сообщила «Вечерняя Москва». Он отметил, что на фронт попадают мобилизованные солдаты, которых не обучали военному делу.