Кандидат в президенты США Дональд Трамп после возможного переизбрания заставит украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в Telegram-канале.

По его словам, американский политик вынудит новые власти подписать мирное соглашение с обоюдными уступками — Россия якобы «вернет Херсонскую, Запорожскую области и Донбасс» Украине, а Крым признают российским.

«НАТО навсегда нам закрывает двери. В ЕС нас никогда не возьмут из-за нескольких стран. Прежде всего Польши и Германии. <…> Русский язык станет официальным языком межнационального общения», — написал Шевченко.

Президент США Джо Байден 21 июля решил сняться с предвыборной гонки. Этот день стал черным для Зеленского и Европы, так как они не любят Трампа, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.