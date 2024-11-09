Украинский боксер Вячеслав Узелков умер в возрасте 45 лет

Завоевавший бронзу на чемпионате мира украинский боксер Узелков умер в 45 лет

Призер чемпионата мира по боксу 2001 года украинский спортсмен Вячеслав Узелков умер в возрасте 45 лет. Об этом сообщил бывший глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус на своей странице в Facebook*.

Он подчеркнул, что уход прославленного спортсмена стал невосполнимой утратой для всех.

«Вячеслав был не только талантливым спортсменом и чемпионом, но и человеком большого сердца, который всегда полностью отдавал себя своему делу», — написал Продивус.

Бывший спортивный чиновник добавил, что Узелков всегда стремился к победе. Его харизма подарила ему множество поклонников и вдохновила молодых людей пойти в бокс.

О причинах смерти спортсмена официальной информации нет.

Журналисты украинского 24 канала напомнили, что в конце марта врачи обнаружили у Узелкова тромбы в сердце и аорте, а также диагностировали гангрену ноги. После перенесенной операции боксер официально получил статус инвалида второй группы.

Уроженец Винницы, Вячеслав Узелков пришел в бокс в возрасте восьми лет. На любительских соревнованиях он одержал победу на чемпионате Европы в 1997 году, а спустя год завоевал серебро на Кубке мира.

В мировом первенстве 2001 года украинский боксер стал бронзовым призером в категории до 91 килограмма, а после взял серебро на чемпионате Европы.

В профессиональном боксе Узелков дебютировал в 2004 году, только спустя три года завоевал первый титул, а после стал чемпионом по версии WBA Inter-Continetal в полутяжелом весе.

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