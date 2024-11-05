Российского хоккеиста до смерти забили у ночного клуба в Абакане

«Артем был не просто игроком, он был душой нашего клуба. Его отношение к спорту, к семье, его умение вдохновлять товарищей по команде и несгибаемый дух были примером для всех нас», — отметили в некрологе.

По данным РИА «Новости», спортсмен умер после драки, которая произошла возле ночного клуба в Абакане. По данным агентства, в ночь на 3 ноября Торточаков поссорился с 25-летним мужчиной. Между ними произошла драка, незнакомец нанес спортсмену несколько ударов по голове.

Хоккеиста госпитализировали, позже он скончался в больнице. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы.

В Следственном комитете сообщили, что возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали.

Ранее стало известно о смерти действующей чемпионки России по ледолазанию Алены Власовой. Она умерла из-за менингеального энцефалита, которым заразилась после укуса клеща.