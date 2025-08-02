Украинских женщин-медиков предупредили о розыске за неявку в военкомат

Женщин-медиков на Украине будут объявлять в розыск за неявку в военкомат, заявила в эфире телеканала «Киев 24» адвокат Екатерина Анищенко. Явиться для прохождения комиссии нужно в течение 60 дней, уточнил ТАСС .

«Если женщина не явилась в течение 60 дней для прохождения военно-врачебной комиссии, на нее будет составлен протокол, она будет объявлена в розыск», — пояснила Анищенко.

В ВСУ, по словам юриста, не делают никаких исключений, основанных на гендерных признаках.

О том, что женщин с медицинским или фармацевтическим образованием на Украине будут автоматически ставить на воинский учет, ранее предупреждал представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

Ранее местные СМИ сообщили о сорванной в Киеве гей-вечеринке. Полиция брала штурмом клуб, где закатили пати. Причем произошло все это в день траура.