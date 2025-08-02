В Киеве закатили гей-вечеринку в день траура: полиция брала клуб штурмом

«Страна»: в Киеве полиция штурмовала клуб, где устроили гей-пати в день траура

Сотрудники полиции штурмовали один из клубов в Киеве, где закатили гей-вечеринку в день траура. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

О проведении такой пати правоохранители узнали при мониторинге соцсетей. В частности, внимание привлекло сомнительное видео.

После полицейские отправились в заведение в Голосеевском районе столицы. Двери в ответ на требование стражей порядка веселящиеся геи открывать не стали. Так что их пришлось выбивать.

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После провели задержания: в отдел уехали более 30 человек.

В соцсетях пишут, что это была гей-вечеринка. В полиции об этом не говорили. Сейчас против участников пати возбудили дело по статье о хулиганстве.

*ЛГБТ- запрещенное в России экстремистское движение.

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