Украинских военных-отказников будут «мотивировать» карательными отрядами

Командование ВСУ направило в Сумскую область карательные отряды для «мотивации» военнослужащих, отказавшихся выполнять боевые задачи. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Речь идет о бойцах 210-го отдельного штурмового полка «Берлинго». По данным собеседника агентства, более 40 человек отказались участвовать в боевых действиях. Для работы с ними в Шосткинский район перебрасывают подразделения из 33-го отдельного штурмового полка.

В задачи карательных отрядов также входит воздействие на местное население, чтобы не допустить эвакуацию жителей на российскую территорию.

Ранее ТАСС сообщил, что украинские военные пытаются вывезти останки погибших офицеров после удара по командному пункту бригады.

По словам военного эксперта Андрей Марочко, накануне ВС России расширили зону контроля в Сумской области и вклинились в оборону украинских войск на полкилометра у населенного пункта Сопычь.