Митинги родственников погибших бойцов Вооруженных сил Украины вышли из-под контроля спецслужб и начали представлять угрозу для киевского режима. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

Изначально акции вдов, родственников военнопленных и пропавших без вести устраивал офис президента Украины для того, чтобы произвести впечатление на международные СМИ. Но после провала операции в Курской области это движение вышло из-под контроля.

Контрразведка Службы безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны увидели угрозу в «майдане вдов». Они потребовали от командиров подразделений успокоить родственников военных. Для командир 225-го полка приказал физически усмирять активисток, а руководитель 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады поручил помощнице врать семьям о судьбах бойцов.

Обманутыми оказались не только украинки, но и жены иностранных наемников ВСУ. Семья колумбийца Уильяма Гамбоа так и не получила компенсацию за его гибель.