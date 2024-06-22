Жизнь бойца ВСУ на Украине оценили в 15 миллионов гривен. Сумма для рядовой семьи просто сказочная. И поэтому простые украинки довольно легко отправляют мужей на фронт. К чему приведет желание легко обогатиться, рассказал в колонке для Telegram-канала 360.ru автор Telegram-канала «Голос Мордора».

А знаете, почему многие украинцы до сих пор поддерживают продолжение конфликта и просроченного президента Зеленского? Все дело в очередном «золоте гетмана Полуботка».

Конечно, в данном случае это не имеет к гетману никакого отношения, но зато точно соотносится с великой украинской идеей обогатиться быстро, невзирая на то, каким образом это обогащение произойдет.

И вот это объясняет, почему многие украинки достаточно легко отправляют на фронт своих мужиков и их совершенно не смущают огромные кладбища , уставленные жовто-блакитными флагами.

Все дело в том, что смерть супруга сулит быстрое и счастливое обогащение, можно даже сказать, что сказочное — жизнь украинского солдата оценили в 15 миллионов гривен. Огромные деньги для рядовой украинской семьи, самая настоящая мечта. Только тут есть проблема.

Я не зря вспомнил золото пресловутого гетмана, заполучив которое украинцы мечтали мгновенно запановать. Помните, что получилось? От мертвого осла уши, а не золотой запас гетмана. И ведь эта история не единична. Их много, и в конце каждой — все те же уши дохлого осла. Уже очень много ушей, только вот что с ними делать — непонятно.

И вот эти пятнадцать миллионов гривен — все такие же уши мертвого осла, которые украинские семьи никогда не получат, заплатив при этом самым дорогим — фактически, продажей своих мужиков.

Я вообще не знаю, получил ли эти деньги хоть кто-то — хотя бы в качестве рекламы. Вполне можно было устроить такое, вручить под камеры заветную карту Приватбанка с баблом счастливой молодой вдове. Но зачем, раз украинки верят и так?

Тридцать лет политического строительства обернулись тем, что атомизировалось не только общество, но даже семьи. Никакой нации так и не построили, зато создали четко работающую систему «человек человеку волк» на всех уровнях общества, вплоть до супружеского.

И очевидно, что эта система не приносит ничего, кроме страданий, но фарш в мясорубке прокрутить назад уже невозможно.

Конечно, никаких денег украинские семьи не увидят. Или увидят, когда произойдет колоссальный обвал финансовой системы Украины и эти пятнадцать миллионов превратятся в 10 долларов. Помните Мавроди? Так вот тут примерно то же самое. Только билеты своего МММ украинцы покупают не за деньги, а жизни своих соотечественников, родных и близких.

И пока что не понятно, когда наступит прозрение.