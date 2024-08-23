Вдова наемника из Колумбии заявила, что не получила от Украины компенсацию

Семья служившего в ВСУ наемника из Колумбии не получила от Украины компенсации за его смерть. Об этом РИА «Новости» сообщила его вдова Ольга Товар.

Уильям Гамбоа уехал на Украину 12 июля 2023 года, он воевал в рядах ВСУ на Донецком направлении. В феврале Ольга Товар узнала о смерти мужа от его сослуживцев. Вдова сообщила агентству, что с момента отъезда супруга не получала никаких выплат.

«Компенсация, о которой столько говорят, мы не знаем, реальная ли она вообще. Это как некое обещание, которое им там дают, когда они приезжают, но мы не знаем, выполнят ли его», — заявила Ольга Товар.

Наемников из американской ЧВК Forward Observation Group уничтожили у населенного пункта Русская Конопелька в Курской области. Боевики пытались войти в село, но нарвались на российских военных.