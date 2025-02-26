Группа людей с российскими флагами в руках прервала проукраинскую акцию в ЮАР под песню «Сигма-бой». Об этом сообщило издание Independent Online (IOL).

По данным журналистов, митинг в поддержку Украины организовала «Ассоциация украинцев Южной Африки» (UASA).

Однако спустя несколько минут после начала акции к участникам подошла другая группа манифестантов. В руках они держали российские флаги, а у одного из участников митинга была колонка с играющей песней школьниц из России — «Сигма-бой».

Песня «Сигма бой» вызвала широкий общественный резонанс на Западе. Депутаты Европарламента разглядели в ней «пропаганду патриархальных ценностей и пророссийских взглядов на мир» и попытались запретить композицию.

Немецкий политик Петр Быстрон объяснил такую реакцию на трек собственной ложью глобалистов, которая возвращается к ним бумерангом.