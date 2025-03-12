На Украине призвали запретить школьникам общаться по-русски

На Украине вновь предложили запретить русский язык в школах. Депутаты внесли законопроект о полном отказе, в том числе для общения на переменах. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский в своем Telegram-канале .

«В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке на переменах в школе. <… > Суть законопроекта ровно такая же, как и в прошлый раз», — сказал он.

Авторы законопроекта, по словам нардепа, предложили запретить школьникам общаться не только по-русски, но и на крымско-татарском языке. Рада зарегистрировала документ 11 марта. Бужанский назвал эту инициативу красной тряпкой для Венгрии, которая и так уже заблокировала переговоры о членстве Украины в Евросоюзе, и огромным козырем для России.

Осенью 2024 года министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал аналогичный законопроект. Русский язык он назвал оружием.