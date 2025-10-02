Вооруженные силы Украины грозят местным журналистам уголовным преследованием за несанкционированное распространение сведений. Об это сообщило РИА «Новости».

За публикацию данных о направлении и перемещении оружия, вооружения и боеприпасов на Украину, размещении ВС или других военных формирований предусмотрена уголовная ответственность по статье 114-2 Уголовного кодекса страны.

В прошлом году международная неправительственная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность из-за роста давления на журналистов на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания представителей СМИ.

В распоряжении российских журналистов ранее оказалось руководство ВСУ для сотрудников прессы, работающих в зоне боевых действий. В документе указано, что армия не несет ответственность за жизнь и здоровье журналистов.