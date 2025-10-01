ВСУ отказались нести ответственность за жизни украинских журналистов

В Вооруженных силах Украины заявили, что не несут ответственность за жизни и здоровье украинских журналистов, которые освещают события в зоне конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости».

В распоряжении агентства оказалось руководство ВСУ для журналистов, работающих в зоне боевых действий. Документ состоит из 22 страниц, там подробно излагается, что можно и нельзя публиковать представителям прессы.

«Стоит подчеркнуть, что Вооруженные силы Украины не отвечают за здоровье и жизнь журналистов, находящихся в районе боевых действий», — следует из руководства.

Об этом якобы должен позаботиться сам представитель СМИ. Согласно документу, журналистам запрещается доступ в район выполнения задач без сопровождения должностных лиц.

Ранее генерал-майор в отставке Сергей Липовой сообщил, что бойцы ВС России взяли Купянск в клещи и скоро полностью окружат его.