Украинские журналисты нашли сбежавшего в Израиль Миндича

Сбежавший от уголовного преследования с Украины в Израиль предприниматель Тимур Миндич попался на глаза журналистам издания «Украинская правда» . Редакция опубликовала фотографию подозреваемого в организации коррупционной схемы вокруг контрактов с государственной компанией «Энергоатом».

Детали обнаружения Миндича в Израиле редакция пообещала раскрыть позже.

Сегодня же украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что принадлежащий Миндичу инвестиционый фонд «Генезис» выкупил 77 квартир в элитном ЖК Riverdale в Киеве по цене почти в три раза ниже рыночной.

Авторы материала допустили, что через недвижимость Миндич пытался легализовать средства, полученные незаконным путем.

При этом журналисты отметили, что во время заключения сделок бизнесмен не входил в число приближенных к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а считался бизнес-партнером опального олигарха Игоря Коломойского.

Ранее о том, что Миндич не был ключевой фигурой в коррупционном скандале «Энергоатома», заявил начинавший расследование детектив Национального антикоррупционного бюро Руслан Магомедрасулов. Он не исключил, что настоящие бенефициары откатов по государственным контрактам находятся среди высшего руководства Украины.