На Украине поделились подробностями о деятельности фонда Миндича

Инвестиционный фонд «Генезис» украинского предпринимателя Тимура Миндича стал владельцем 77 квартир в 2022 году. Он приобрел их со скидкой более 60%, сообщило местное издание «Экономическая правда» .

Газета провела собственное расследование и выяснила, что недвижимость покупалась в ЖК бизнес-класса Riverdale в Киеве.

В статье говорится, что в январе 2022 года, приобретая жилье по минимальной цене, «Генезис» должен был заплатить за 77 квартир 235 миллионов гривен, а не 88,4 миллиона.

«Скидка в размере свыше 60% от рыночной цены является слишком высокой даже для „пакетных“ инвесторов на этапе начала строительства ЖК», — указали авторы публикации.

Владельцем фонда Миндич является с октября 2021 года.

Накануне на бизнесмена завели уголовное дело о госизмене.