Ищу одинокую беременную. На Украине придумали новый способ избежания мобилизации

Мужчины на Украине в попытке избежать мобилизации ищут одиноких беременных женщин и просят их внести их в документы как отцов будущих детей. Об этом сообщило издание ТСН .

Украинцы, у которых уже есть двое детей, готовы заплатить до двух тысяч долларов за документ, в соответствии с которым они станут «многодетными», что позволит им получить отсрочку от мобилизации.

«Здесь могут усматриваться признаки покушения на уклонение от мобилизации. Но если ни одна сторона не будет рассказывать об этом, то доказать — крайне непростое дело», — отметил в разговоре с журналистами украинский адвокат Роман Симутин.

По его словам, если военнообязанный подаст в территориальный центр комплектования, который является аналогом военкомата на Украине, документы о ребенке, это можно расценивать как законченный состав преступления. Однако доказать отцовство или опровергнуть его можно исключительно при помощи ДНК-теста.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что силовая мобилизация и похищение людей на Украине стали мрачной реальностью.